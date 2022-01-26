Ученые из Южной Кореи разработали скрининговый биодатчик, который за 30 минут может определить штаммы коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Корейский институт науки и технологий.

По его данным, такой биодатчик успешно диагностирует коронавирус в течение получаса и демонстрирует эффективность, сравнимую с эффективностью ПЦР-теста, который дает результат лишь через несколько часов после проведения процедуры.

Высокочувствительный и портативный биодатчик создала группа ученых этого института. Он может обнаруживать штаммы коронавируса через ангиотензинпревращающий фермент (ACE2). ACE2 — это общий для всех известных вариантов COVID-19 рецептор вируса — это белок, через который коронавирус проникает в клетки.

Напомним, Николаевский областной центр контроля и профилактики болезней констатировал, что в Николаевской области впервые выявили штамм «Омикрон».