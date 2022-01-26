На территории рынка «Факел»в Заводском районе Николаева могут построить новый торгово-развлекательный комплекс и жилой дом.

Об этом сказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич в прямом эфире в соцсетях 25 января, пишут НикВести.

Он рассказал, что на территории рынка демонтируют торговые точки, поскольку приводят её в соответствие к градостроительной документации.

— Эту площадь проводят к градостроительной документации. Информация о новом строительстве также будет обсуждаться. Местные жители приходили и просили убрать этот рынок. Возможно, там будет строительство какого-то торгово-развлекательного центра с строительство жилого дома, или что еще. Вы вскоре об этом узнаете, – сказал Александр Сенкевич.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что на месте рынка «Ивушка» в Заводском районе планируют разместить коммунальный рынок.