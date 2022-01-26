В польском Ченстохове при трагических обстоятельствах скончалась 37-летняя женщина, беременная двойней. Первый из близнецов умер 23 декабря, второй — 29 декабря. По словам семьи погибшей, врачи дожидались смерти второго плода.

Об этом информирует Fakt.

После извлечения тел близнецов женщина перешла в вегетативное состояние и умерла 25 января, оставив сиротами трех детей.

— Беременная, невинная молодая женщина, мать и жена умерла, родив троих детей, которые не дожили до возвращения моей матери домой, — написала ее дочь Виолетта.

По словам близкой родственницы погибшей, женщину доставили в больницу 21 декабря прошлого года, она жаловалась на усиление болей в животе. Родственники утверждают, что врачи оставили ее без должного внимания. После этого ее состояние ухудшилось.

— Она поступила туда в полном сознании, в хорошем физическом и психическом состоянии, с гинекологическими недомоганиями. По телефонным звонкам мы были свидетелями того, как ее состояние ухудшалось день ото дня. Жизненные функции второго близнеца прекратились самопроизвольно. Агнешка носила в утробе мертвого ребенка следующие 7 дней. Смерть второго близнеца наступила 29 декабря 2021 года. Еще один позорный факт — ручное извлечение плодов было осуществлено спустя следующие 2 дня, а именно 31 декабря 2021 года. На протяжении всего этого времени в ней оставались разлагающиеся тела нерожденных сыновей, — сообщает родственница скончавшейся.

Семья роженницы подозревает, что она умерла от сепсиса, а больница не провела своевременный аборт, чтобы спасти жизни. В свою очередь, в больнице утверждают, что женщине стало плохо, так как она «ела сырое мясо»

— 23 января произошла остановка сердца, ее успешно реанимировали. 24 января 2022 года состояние Агнешки указывало на агонию. Большинство органов перестали функционировать, — говорится в посте семьи.

Вчера, 25 января, женщина перестала подавать признаки жизни и медикам оставалось константировать ее смерть.

— Кто берет на себя ответственность за этот вред? Больница? Конституционный трибунал? Депутаты, голосующие за закон против абортов в Польше <...> у властей руки в крови, — возмутились близкие женщины.

Как сообщалось, 22 октября позапрошлого года Конституционный суд Польши во время заседания назвал неконституционным положение закона «О планировании семьи, защите человеческого плода и условиях возможного прерывания беременности» от 1993 года, которым допускается проведение аборта, если у плода диагностировали тяжелый порок или неизлечимую болезнь, которая угрожает его жизни.