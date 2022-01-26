В Белгород-Днестровском районе Одесчины 19 дней займут испытания новейших образцов рактного вооружения Украины.

Об этом информирует «Думская» со ссылкой на райадминистрацию.

Учебные стрельбы повлекут за собой перекрытие доступа к морской косе в районе селе Лебедевка для местных.

— Предупреждаем, что при обнаружении обломков ракет, боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов необходимо немедленно уведомить командование полигона или органы местного самоуправления и до прибытия специалистов ограничить доступ людей к указанным предметам, — цитируется сообщение РГА в издании.

Как сообщалось, вчера Украина получила партию противотанковых ракетных комплексов Javelin и ждет следующего самолета с помощью США.