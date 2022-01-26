Видного коронаскептика Остапа Стахива, пропагандирующего антивакцинаторские настроения среди украинцев, признали здоровым по итогам психиатрической экспертизы. Суд над ним вскоре продолжится.

Об этом информирует Tvoemisto.tv со ссылкой на прокуратуру Львовщины.

Результаты выводов психиаторов по поводу вменяемости Остапа Стахива пришли в правоохранительные органы в недавнем времени.

— В прокуратуру поступило заключение судебно-медицинской психиатрической экспертизы Остапа Стахива. Согласно ней, он здоров. Это означает, что если его вина будет доказана в суде, он будет отбывать наказание, — рассказал пресс-секретарь Львовской областной прокуратуры Данило Антощак.

В прокуратуре также назвали приблизительную дату продолжение процесса.

— Обвинительный акт будут направляться в суд в феврале-марте, — добавил представитель прокуратуры.

Противника вакцинации Остапа Стахива отпустили из Львовской областной клинической психиатрической больницы 29 декабря по отбытию срока экспертизы в 30 дней, целесообразность которой обосновал суд.

После этого Стахив продолжил находиться на свободе благодаря залогу, снимая видео с призывами к своей целевой аудитории.

Напомним, 30 ноября Галицкий райсуд Львова направил Остапа Стахива на прохождение судебно-психиатрической экспертизы. Также его взяли под стражу на 60 дней. Мужчину подозревают в попытке свергнуть конституционный строй под руководством российских кураторов. Вскоре сторонникам подсудимого удалось насобирать 998,8 тысячи гривен и заплатить за него залог.