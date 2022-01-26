Тестирование на коронавирус для дважды привитых путешественников, прибывающих в Великобританию из стран, сертификаты которых признаны Соединенным Королевством, будет отменено с 4 часов утра 11 февраля.
Об этом пишет «Вокруг света. Украина».
Сертификаты о вакцинации, выданные в Украине, одобрены Британией 11 октября 2021 года. Признается вакцинация вакцинами Oxford/AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Moderna, Janssen, Sinovac-CoronaVac, Sinopharm Beijing, Covaxin или Novavax (Nuvaxovid и Covova). Полный курс необходимо закончить как минимум за 14 дней до прибытия.
В настоящее время даже полностью вакцинированные путешественники, прибывающие в Великобританию, должны пройти тест на коронавирус у частного поставщика, предварительно забронировав и оплатив его. Тест стоит около 19 фунтов стерлингов (около 735 гривен), что в масштабах семьи выливается в серьезные суммы.
Решение об упрощении правил поездок последовало под давлением со стороны туристической отрасли и транспортного сектора, которые утверждали, что ограничения неэффективны.
— Мы считаем, что тестирование на предмет путешествий должно теперь навсегда уйти в прошлое. Ясно, что ограничения на поездки существенно не замедлили распространение Omicron в Великобритании, поэтому важно, чтобы больше не было рефлекторной реакции на будущие варианты, — заявил исполнительный директор авиакомпании easyJet Йохан Лундгрен.
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 24 321 человека, зафиксирован 141 летальный случай, 5514 пациентов выздоровели.
Тестирование на коронавирус для дважды привитых путешественников, прибывающих в Великобританию из стран, сертификаты которых признаны Соединенным Королевством, будет отменено с 4 часов утра 11 февраля.
Об этом пишет «Вокруг света. Украина».
Сертификаты о вакцинации, выданные в Украине, одобрены Британией 11 октября 2021 года. Признается вакцинация вакцинами Oxford/AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Moderna, Janssen, Sinovac-CoronaVac, Sinopharm Beijing, Covaxin или Novavax (Nuvaxovid и Covova). Полный курс необходимо закончить как минимум за 14 дней до прибытия.
В настоящее время даже полностью вакцинированные путешественники, прибывающие в Великобританию, должны пройти тест на коронавирус у частного поставщика, предварительно забронировав и оплатив его. Тест стоит около 19 фунтов стерлингов (около 735 гривен), что в масштабах семьи выливается в серьезные суммы.
Решение об упрощении правил поездок последовало под давлением со стороны туристической отрасли и транспортного сектора, которые утверждали, что ограничения неэффективны.
— Мы считаем, что тестирование на предмет путешествий должно теперь навсегда уйти в прошлое. Ясно, что ограничения на поездки существенно не замедлили распространение Omicron в Великобритании, поэтому важно, чтобы больше не было рефлекторной реакции на будущие варианты, — заявил исполнительный директор авиакомпании easyJet Йохан Лундгрен.
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 24 321 человека, зафиксирован 141 летальный случай, 5514 пациентов выздоровели.