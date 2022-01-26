В Одессе с четверга, 27 января, все школы переходят на дистанционное обучение. В городе наблюдается высокий рост заболеваемости COVID-19.

Об этом написал вице-мэр Одессы Павел Вугельман в Facebook.

— Только что провели заседание комиссии ТЭБ и ЧС, на котором приняли решение перевести с завтрашнего дня все школы города на дистанционное обучение в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ и COVID-19, — подчеркнул Павел Вугельман.

Директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич отметила, что в Одессе увеличилось количество больных COVID-19 среди детей и членов их семей.

На дистанционное обучение переходят все ученики1-11 классов. Решение комиссии будет действовать до особого распоряжения.

Как сообщалось, Министерство образования и науки Украины направило руководителям учебных заведений письма с рекомендацией перевести учащихся и студентов на дистанционное обучение.