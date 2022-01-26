Министерство образования и науки Украины направило руководителям учебных заведений письма с рекомендацией перевести учащихся и студентов на дистанционное обучение.

Об этом сообщается на сайте МОН.

— В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в конкретных регионах, учитывая консультации с Министерством здравоохранения, МОН рекомендует: организовать образовательный процесс в заведениях общего среднего образования для учащихся 5-11 классов с использованием технологий дистанционного обучения по меньшей мере в течение двух недель, — говорится в сообщении.

В учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования министерство советует организовать переход на обучение в дистанционной или смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписание занятий.

В учреждениях профессионального перед высшим, высшего образования всех форм собственности и сфер управления МОН рекомендует ввести дистанционное обучение с 27 января по 25 февраля.

— Независимо от эпидемической ситуации, посещение учебных заведений соискателями дошкольного образования, учениками специальных учебных заведений и 1-4 классов ЗОСО разрешается, — отметили в МОН.

В письмах указано, что необходимо провести дополнительную разъяснительную работу с коллективами по организации образовательного процесса в условиях карантина, а также проинформировать работников и соискателей образования о мерах, направленных на предупреждение распространения COVID-19, о запрете на пребывание в учебном заведении посторонних лиц.

Высшие военные учебные заведения (учреждения высшего образования со специфическими условиями обучения), военные учебные подразделения ЗВО, военные колледжи сержантского состава, профессиональные колледжи со специфическими условиями обучения организуют образовательный процесс в соответствии с решениями государственных органов, в сфере управления которых они находятся.

Напомним, в Николаеве часть школ от 18 января перевели на дистанционную форму обучения. Это произошло из-за постоянных сообщений о «минировании»