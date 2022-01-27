В Вознесенске мужчине за совершение домашнего насилия в отношении его малолетней дочери запретили 10 дней появляться дома.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

О факте насилия в семье 13-летней ученицы школы из Вознесенска правоохранителям стало известно, после того, как она не вернулась из школы домой. 20 января об исчезновении дочери в полицию сообщил ее отец. На поиски девочки сразу был задействован личный состав управления. В течение трех часов полицейские нашли школьницу – она была с одноклассником недалеко от своего места жительства.

В ходе общения с ювенальными полицейскими девочка свой поступок объяснили правоохранителям тем, что отец совершает домашнее насилие, поэтому у нее и нет желания возвращаться домой.

Полицейские совместно со службой по делам детей Вознесенского городского совета и центром социальных служб наведались домой к школьнице. Информация о домашнем насилии нашла свое подтверждение.

Мужчине запрещено приближаться к месту жительства в течение 10 суток, а с ребенком сейчас работают педагоги и психологи.

Напомним, что в прошлом году в подразделения полиции Николаевской области поступило 10 тысяч 413 обращений о совершении домашнего насилия.