В прошлом году в подразделения полиции Николаевской области поступило 10 тысяч 413 обращений о совершении домашнего насилия.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По результатам их рассмотрения полицейские составили 3124 протокола по статье 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, неисполнение срочного запретительного предписания или неуведомление о месте своего временного пребывания».

Кроме того, следственные подразделения региона открыли 247 уголовных производств, в том числе 76 – по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины «Домашнее насилие» по фактам систематического совершения противоправных действий в отношении членов семьи. Также начали 15 уголовных производств по фактам невыполнения ограничительных предписаний и непрохождения программы для обидчиков (статья 390-1 Уголовного кодекса Украины).

В целях недопущения повторного совершения домашнего насилия на профилактический учет полицейские поставили 2254 обидчика, в том числе 36 – в связи с вынесением судами ограничительных предписаний. В подавляющем большинстве это лица мужского пола (90,5%). Всего на таком учете на конец года состояло 1908 человек (92% – мужчины).

В свою очередь, в отношении 1002 человек, допустивших совершение домашнего насилия, применены срочные запретительные предписания. 15 обидчикам были аннулированы разрешения на право хранения и ношения оружия, а само оружие у владельцев изъяли.

Напомним, Николаев стал вторым городом в Украине, где открылся центр для детей, пострадавших от насилия или ставших его свидетелями. Заведение создано по модели Барнахус в переводе «дом ребенка».