Компания «Укрзализныця» намерена заказать консультационные услуги по модернизации вертикали пассажирских перевозок на 304 миллиона гривен.

Соответствующий тендер на Prozorro был объявлен 31 декабря.

Согласно тендерной документации, за 304 миллиона 521 тысячу гривен победитель должен улучшить операционную деятельность, внедрить услуги общественно-важных перевозок, разработать стратегию обновления активов пассажирских перевозок.

В технических заданиях указано, что исполнитель обеспечивает предоставление консультационных услуг с внедрением изменений с целью улучшения качества пассажирских перевозок, увеличения доходов от бизнеса пассажирских перевозок, увеличения уровня автоматизации и цифровизации и так далее.

Торги должны пройти 14 марта, а предложения можно подавать до 4 февраля. Консультации должны давать до конца 2023 года. Стоимость услуги определили посредством ответов потенциальных участников торгов.Бывший министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook отметил, что

Напомним, что в августе АО «Укралізниця» заключило договор с Deutsche Bahn Engineering & Consulting по предоставлению консультаций.