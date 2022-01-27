В Николаеве на остановке «Южной» уберут незаконные МАФы в рамках подготовки пространства для новой троллейбусной линии.

Об этом сообщили в Департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

На остановке расположены два сооружения. Причем владелец одного из них даже получил право собственности на МАФ как объект недвижимости. Департамент обратился с жалобой в Министерство юстиции Украины. В результате право собственности не только отменено, но еще и на месяц заблокирован доступ к Государственному реестру прав на недвижимое имущество государственному регистратору.

— Очередная победа – нашу жалобу удовлетворил Минюст и мы можем уволить еще один участок городской земли в рамках подготовки пространства для новой троллейбусной линии в Корабельный район. Необходимо навести порядок на остановке «Южная» по Богоявленскому проспекту, чтобы можно было установить новую остановку и в целом сделать зону подъезда общественного транспорта более безопасной, — сообщили в департаменте.

Ранее сообщалось, что в Николаеве начали демонтаж остановочного комплекса и киосков на пересечении улиц Большая Морская и Соборная.