В Николаеве начали демонтаж остановочного комплекса и киосков на пересечении улиц Большая Морская и Соборная.

Об этом сообщает «антикоррупционный» департамент Николаевского городского совета в своем Telegram-канале.

Директор департамента Андрей Ермолаев рассказал, что демонтажные работы возле Каштанового сквера будут проходить в несколько этапом. На опубликованных фото видно, что уже демонтирована часть остановочного комплекса и расположенная вдоль Большой Морской шаурменная.

— Эти фотографии – по демонтажу на Большой Морской. Хочется привести в порядок еще один участок в центре города. Десятилетиями эти киоски вокруг Каштанового сквера никак не украшали его. Взялись за наведение порядка. Хотим убрать шаурменную, стоящую вдоль подпорной стенки Каштанового сквера, затем остановку с будкой внутри. После этого администрация района поставит стандартную стеклянную остановку. Далее очередь дойдет до шаурменной, расположенной у входа в Каштановый. Сегодня начался первый этап работ – убираем большой киоск по продаже шаурмы. Затем двинемся дальше. Еще необходимо проголосовать на сессии за отказ в размещении некоторых киосков, поэтому надеемся на понимание депутатов, – сказал Андрей Ермолаев.

Ранее сообщалось, что коммунальные работники начали приводить в порядок остановочный комплекс на пересечении улиц Большая Морская и Соборная в Николаеве.