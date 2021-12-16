В четверг, 16 декабря, в Николаеве коммунальные работники начали приводить в порядок остановочный комплекс на пересечении улиц Большая Морская и Соборная.

На многолетнее ненадлежащее состояние остановки обратил внимание главред НикВести Олег Деренюга.

Грязные и обрисованные карнизы остановки «украшали» аллею с лавками Каштанового сквера.

— Кто-то скажет Припять. Покинутый город-спутник. А вот и нет, это Николаев, самый центр города. Так и хочется это все отмыть, — отметил Олег Деренюга в Facebook.

Сегодня в первой половине дня как минимум 2 работника начали облагораживать указанные объект.

Напомним, что глава фракции «Европейской солидарности» в Николаевском горсовете Елена Киселева показала горы скопившегося мусора на улицах Центрального района. При этом, глава Администрации Центрального района Николаева Александр Берёза, комментируя образовавшиеся в центре города мусорные свалки, отметил, что это проблема культуры горожан.

Позже комиссия Николаевского областного совета по вопросам экологии рекомендовала администрации Центрального района убрать все стихийные свалки на территории Ракетного Урочища до 1 сентября. Мэр Николаева Александр Сенкевич считает такую критику необъективной. Он заявил, что если бы жители города не устраивали стихийные свалки, то средства на их уборку можно было бы направить на ремонт школ и дорог.

Также в апреле 2021 года глава администрации Центрального района Александр Берёза посоветовал жителю Николаева, который пожаловался на мусорную свалку в Ракетном урочище, «не свинячить».