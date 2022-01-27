Николаев стал финалистом национального конкурса «Молодежная столица Украины».

Об этом сообщили в горсовете Николаева.

25 января стоялось третье заседание Наблюдательного совета национального конкурса «Молодежная столица Украины», во время которого определены финалисты конкурса.

За звание победителя и статус «Молодежная столица Украины – 2023» будут тягаться 10 городов: Буча, Винница, Ивано-Франковск, Луцк, Мариуполь, Николаев, Полтава, Ужгород, Умань, Черновцы.

— Поздравляем финалистов и благодарим все города, которые приняли участие в конкурсе и показали свой потенциал. Желаем успеха в финале конкурса. Уже в ближайшее время представители городов-финалистов получат информацию о дальнейших этапах участия в конкурсе. Для участия во втором туре города должны подготовить Программу мероприятий «Молодежной столицы Украины – 2023», — сообщили в департаменте молодежной политики Министерства молодежи и спорта.

Напомним, что в Николаеве определили победителя архитектурного конкурса по созданию памятника погибшим морякам-подводникам.