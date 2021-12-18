В Николаеве определили победителя архитектурного конкурса по созданию памятника погибшим морякам-подводникам.

Об этом сообщили на сайте городского совета.

Новый мемориал планируют разместить возле ГП «Николаевский судостроительный завод», рядом с общественным пространством «Понтон».

Победителем конкурса выбрали ЧП «А-Архитектор» из Николаева, авторский коллектив – Наталья Атанасова и Иван Булавицкий.

Всего же для участия зарегистрировалось 15 авторских коллективов из разных городов Украины, в том числе из Киева, Харькова, Черновцов, Одессы, Николаева, Ужгорода и Львова. В итоге на рассмотрение жюри вовремя успели представить всего 5 проектов.

Отметим, что ранее на заводе «Имени 61 коммунара» построили ряд подводных лодок типа «Щука». «Щ-204», «Щ-211»,«Щ-206», «Щ-216» были потоплены во Второй мировой войне.

При этом в соцсетях активные горожане выступали против размещения нового памятника рядом с общественным пространством «Понтон».

Конкурс проводился с 17 августа по 17 декабря.