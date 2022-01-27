Сегодня, 27 января, николаевцы присоединились к мемориальным мероприятиям в память о погибших вследствие Холокоста.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Вице-мэр Анатолий Петров, руководство Николаевской области и сотрудники исполнительных органов городского совета собрались у памятного знака николаевцам-жертвам Холокоста. Участники мероприятия почтили память жертв тех событий и возложили цветы к мемориалу.

Известно, что Международный день памяти жертв Холокоста был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года в память о жертвах нацистского террора во время Второй мировой войны. Соавторами документа выступили около 100 государств.