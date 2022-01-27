Сегодня в Украине и мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста.

Этот День провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года, соавторами которой выступили 100 государств, в память о жертвах нацистского террора во время Второй мировой войны, сообщает Укринформ.

Украина на государственном уровне присоединилась к этой международной дате в 2012 году (Постановление ВРУ от 5 июля 2011), хотя и была одной из шести стран-инициаторов принятия ооновского документа.

Дата 27 января выбрана неслучайно: именно в этот день в 1945 году войска 1-го Украинского фронта освободили узников самого известного гитлеровского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау неподалеку польского Освенцима.

Стоит напомнить, что Холокост с древнегреческого переводится как «всесожжение» и означает систематическое преследование и уничтожение (геноцид) евреев нацистской Германией и коллаборационистами на протяжении 1933-1945 годов. В более широком смысле, Холокост — систематическое гонение и уничтожение людей по признаку их расовой, этнической, национальной принадлежности, сексуальной ориентации или генетического типа как неполноценных и вредных.

Официально признано, что 6 млн евреев были убиты в течение Холокоста, из них от 2,2 до 2,5 миллиона на территории бывшего Советского Союза, в значительной мере в Украине. Как известно, сразу после оккупации Украины нацисты развернули широкую сеть гетто (самым известным было Львовское), а затем начали массово расстреливать еврейское население. Одними из крупнейших были расстрелы в Бабьем Яру в Киеве, но уничтожение евреев Украины было систематическим и повсеместным.

Мировое сообщество в этот день не только вспоминает жертв человеконенавистнической политики, но и говорит о стремлении к борьбе с антисемитизмом, расизмом и всеми другими формами нетерпимости, которые могут привести к целенаправленному насилию в отношении отдельной группы людей.

Напомним, в октябре в Вознесенском районе в селе Богдановка на месте лагеря смерти, где погибли 54 600 евреев, состоялся митинг памяти жертв Холокоста.