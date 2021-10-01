В Вознесенском районе в селе Богдановка на месте лагеря смерти, где погибли 54 600 евреев, состоялся митинг памяти жертв Холокоста.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник управления культуры, национальностей и религий в Николаевской облгосадминистрации Елена Буберенко.

Она отметила, что инициаторами и организаторами мероприятия выступили бывший узник Богдановского лагеря смерти Митя Быков и глава организации «Николаевская областная еврейская община» Михаил Гольденберг. Митинг состоялся на месте, где в Холокост стоял концлагерь. В этот день собралось более 200 человек из разных городов Украины.

В завершение митинга главный раввин города Николаева и Николаевской области Шалом Готтлиб прочитал поминальную молитву по жертвам Холокоста. После выступлений, присутствующие зажгли свечи и минутой молчания почтили память погибших. Кроме того, в парке в честь выживших пленников высадили новые деревья. Там растёт 127 ясеней и клёнов.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров утвердил пожизненную стипендию для граждан Украины, которые спасали евреев на территории Украины во время Холокоста в годы Второй мировой войны. Среди них супружеская пара пенсионеров из Николаевской области — Григорий и Полина Цыбулько.