Нацгвардиец Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев в Днепре, несколько месяцев назад предупредил руководство о драке, но его признали «стукачем» и никак не отреагировали на его слова.

Об этом написала нардеп от «Слуги народа», член правоохранительного комитета Юлия Яцык на своей странице в Facebook.

— Предварительная информация по нацгвардейцу. Два месяца назад он предупредил о драке между солдатами. Сообщил руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его «стукачем» и начали над ним издеваться. Он специально ждал 2 месяца, чтобы получить автомат и отомстить. О совершенном не жалеет, — сообщила нардеп.

По словам Юлии Яцык, непринятие руководством никаких мер реагирования на это событие может быть основанием для привлечения к ответственности и других должностных лиц.

Напомним, сегодня утром в Днепре нацгвардеец на территории Южного машиностроительного завода застрелил 5 военнослужащих, еще 5 военных ранены.