Жители Николаева обратили внимание, что дорожные служб после снегопада так не почистили крайние полосы даже на основных и традиционно загруженных магистралях, например, на проспекте Центральном.

Жалобы горожане оставляют в группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

В качестве доказательства николаевцы опубликовали фото и видео.

— Проспект Центральный, крайняя левая полоса для поворота в сторону магазина «Мида», бывшая «Сотка», завалена снегом, — сказано в сообщении.

При этом Служба оперативного реагирования считает, что это происходит из-за припаркованных автомобилей.

Ранее в Николаевской области из-за непогоды на трассе занесло грузовик Renault с прицепом.