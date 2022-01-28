Бостонская больница в американском штате Массачусетс отказалась проводить пересадку сердца мужчине, не привившемуся против коронавируса.

Как пишет hromadske, 31-летний Диджей Фергюсон остро нуждается в пересадке сердца, но больница Brigham and Women's Hospital в Бостоне исключила его из своего списка, поскольку тот не сделал прививку против коронавируса.

Отец мужчины, Дэвид Фергюсон, заявил, что вакцинация против COVID-19 противоречит «основным принципам его сына, он не верит в нее». Мать Диджея, Трейси настаивает, что тот уже получал вакцины от других болезней, но хочет, чтобы его врачи заверили его, что его состояние не ухудшится из-за прививки.

Больница отказалась комментировать инцидент, ссылаясь на закон о конфиденциальности данных пациентов. Но указала, что вакцина против COVID-19 является одной из нескольких прививок, необходимых для большинства программ трансплантации в США.

Кроме того, медучреждение привело данные исследования о том, что пациенты, которым сделали пересадку органов, имеют больший риск от заражения коронавирусом, чем другие пациенты.

Представитель больницы рассказал, что вакцинация необходима, чтобы обеспечить наилучшие шансы на успешную операцию и выживаемость пациента после трансплантации, учитывая, что его иммунная система будет резко подавлена. В таком случае даже обычная простуда может оказаться летальной, говорит доктор Артур Каплан, руководитель отдела медицинской этики в Медицинской школе Гроссмана при Нью-Йоркском университете.

В то же время организаторы сбора средств для Фергюсона заявили об озабоченности, что у него может возникнуть воспаление сердца — редчайший потенциальный побочный эффект от вакцинации. Родители мужчины настаивают, что он слишком слаб для перевода в другое заведение, «а время истекает».

— Мой мальчик борется чертовски мужественно, у него есть честность и принципы, в которые он действительно верит, и это заставляет меня уважать его еще больше. Это его тело, его выбор, ㅡ сказал Дэвид Фергюсон.

Напомним, что за сутки 27 января коронавирус в Украине обнаружили у 34 408 человек, зафиксировано 144 летальных случая, 6142 пациента выздоровели.