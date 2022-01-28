Демонтированный элемент памятника Ленинскому комсомолу возле парка «Юность» в Ингульском районе передадут в Николаевский областной краеведческий музей.

Об этом рассказала глава администрации Ингульского района города Николаева Анна Ременникова, сообщает «Суспільне».

Как рассказала чиновник, памятник находится на балансе Департамента жилищно-коммунального хозяйства. Пока решают, кто сможет сделать демонтаж.

— Думаю, что подрядчик сделает это быстрее и лучше. Передадим в краеведческий музей, пусть будет памятник для нас — сказала Анна Ременникова.

По словам историка Валерия Чернявского, большинство памятников советской поры использовались как элемент монументальной пропаганды.

— Это элемент государственной идеологии, который уже после 1991 года утратил свою актуальность. Фактически проблема не в том, что демонтировали памятники, посвященные Владимиру Ульянову, а проблема в том, что они потеряли свое значение уже на поздних этапах перестройки, ― рассказал Валерий Чернявский.

Один из создателей памятника Юрий Макушин говорит, что монумент следует сохранить в первоначальном состоянии.

— Разбивать, разрушать, снимать и ставить в музее — конечно последнее лучше. Сейчас мы ищем замену барельефа Ленина на композицию. Надо найти адекватную, — рассказал Юрий Макушин.

Напомним, что 8 декабря 2021 года исполком Николаевского горсовета разрешил демонтировать несколько элементов памятника Ленинскому комсомолу возле парка «Юность» в Ингульском районе.

Напомним, в селе Мазурово Николаевской области приняли решение, что памятник начальнику дивизии Красной армии Василию Чапаеву таки демонтируют, а территорию вокруг облагородят.

Также сообщалось, что посетителей детского городка «Сказка» теперь встречают обновленные надписи на украинском языке — «Казка». Объект украинизировали после обращения гражданской инициативы «Паперовий фронт».