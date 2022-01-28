До конца 2022 года на охрану Центрального стадиона в Николаеве планируют потратить 1 миллион 652 тысячи 400 гривен.

Соответствующие торги коммунальное учреждение объявило в пятницу, 28 января, пишут НикВести.

Начало аукциона запланировано на 14 февраля. Победитель должен будет обеспечивать охрану объекта до 31 декабря 2022 года.

Отмечается, что речь идет о 36 тысячах 720 человеко-днях.

Напомним, ранее директор Центрального городского стадиона Владимир Коссе пообещал найти деньги на подогрев футбольного поля и замену покрытия беговых дорожек в следующем году.