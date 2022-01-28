Правительство не планирует введение общегосударственного локдауна из-за повышения заболеваемости COVID-19.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил журналистам в Верховной Раде после часа вопросов к правительству, передает Укринформ.

— Украина большая, и распространение коронавирусной болезни, регистрация случаев и нагрузка на систему здравоохранения неоднородна — одна область может выйти (с красного уровня эпидопасности, — прим.), другая — зайти. Поэтому общегосударственного локдауна не будет... Мы рассчитываем пройти в адаптивном карантине для того, чтобы не подверглась коллапсу система здравоохранения и было как можно меньшее влияние на экономику, — сказал Виктор Ляшко.

Он отметил, что адаптивный карантин доказал свою эффективность в 2021 году во время двух волн заболеваемости COVID-19.

— В первую волну 10 областей не заходили на красный уровень эпидопасности, осенью 6 областей не зашли, — напомнил глава Минздрава.

В то же время он отметил, что новый штамм Омикрон является более заразным и передается быстрее. Министр призвал носить маски, соблюдать противоэпидемические правила и вакцинироваться против COVID-19.

Как сообщалось, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 34 408 человек, зафиксировано 144 летальных случая, 6142 пациента выздоровели.