Правительство Италии на полтора месяца продлило запрет на въезд в страну для украинцев, даже прошедших полный курс вакцинации от коронавируса.

Об этом пишет РБК-Украина.

В обновленном списке стран категории D, граждане которых могут посещать территорию Италии с любой целью, в частности туристической, Украина отсутствует.

Таким образом, с 1 февраля и до 15 марта текущего года Украина и дальше будет принадлежать к странам категории E, для которых возможен въезд в Италию только по уважительной причине.

Согласно новым данным, Италия упростила правила въезда из стран категории C (страны Шенгенской зоны). Теперь гражданам этих государств не нужно предъявлять негативный тест при наличии вакцинации.

Напомним, в декабре правительство Италии приняло решение продлить чрезвычайное положение, которое было введено из-за коронавируса, еще на три месяца. Таким образом, режим ЧП в стране продлится по меньшей мере до 31 марта.