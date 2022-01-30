По данным на утро воскресенья на Николаевщине установили 486 новых заболевших ковидом.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Пациенты по месту жительства:

Николаев – 71965 (+220);

Первомайск – 7344 (+78);

Южноукраинск – 3908 (+24);

Вознесенск – 2737 (+23);

Очаков – 2105 (+61).

На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 80 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3126 (+4) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 154, всего — 113913. Умерло от последствий COVID-19 — 3392, за сутки — 8.

На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области находится 562 человека, больных COVID-19 или с подозрением.

Днем ранее смертей от коронавируса замечено не было.