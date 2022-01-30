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По данным на утро воскресенья на Николаевщине установили 486 новых заболевших ковидом.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.
Пациенты по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 80 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 3126 (+4) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 154, всего — 113913. Умерло от последствий COVID-19 — 3392, за сутки — 8.
На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области находится 562 человека, больных COVID-19 или с подозрением.
Днем ранее смертей от коронавируса замечено не было.
По данным на утро воскресенья на Николаевщине установили 486 новых заболевших ковидом.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.
Пациенты по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 80 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 3126 (+4) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 154, всего — 113913. Умерло от последствий COVID-19 — 3392, за сутки — 8.
На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области находится 562 человека, больных COVID-19 или с подозрением.
Днем ранее смертей от коронавируса замечено не было.