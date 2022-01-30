Николаевскую область обратно вернули из «оранжевой» в «желтую» карантинную зону, переводу поспособствовали сниженные показатели заболеваемости.

Статистику публикует МОЗ.

По последней информации на воскресенье, 30 января. Показателями «красной зоны» отвечают два региона — Ровенщина и Франковщина. В «оранжевой» зоне находятся 15 областей. Регионы, которые не вошли в эти две категории, относят к «желтой» зоне.

Согласно цифрам Минздрава, Николаевская область относится к «желтому» уровню карантина, выйдя из «оранжевого».

Еще вчера Николаевская область входила в «оранжевую» зону ограничений.