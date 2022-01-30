В Корабельном районе Николаева три дня к ряду будут проводить запланированные отключения электричества на разных улицах. Ремонтные работы начнутся уже завтра, 31 января.

Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго».

Первыми перерывы электроэнергии ощутят пр. Корабелов; пр. Богоявленский (частично); улицы А. Антонюка, Волкова, Гагарина, Калиниченко, Семейная, Симферопольская, Сидора Белого (электричество не будет доступно с 8:00 по 17:00 31 января).

Первого февраля электричеством с 8:00 до 17:00 не получится воспользоваться на улице Металлургов.

На следующий день электроэнергии с 8:00 до 17:00 не будет на ул. Святотроицкой; пр. Богоявленском (частично), улицах Короткая, Литовченко, О. Ольжича, Попеля, Торговая, Ушакова, Ходорева, пер. Гостеприимный.

Второго февраля без электроэнергии (перерыв с 09:00 до 17:00) останется микрорайон Кульбакино, улицы 295 Стрелковой Дивизии, Свободная, Зои Космодемьянской, Летчиков, Молодежная, Новаторов, Новогодняя, Толстого, Тургенева, переулки Свободный и Спутников.

Как сообщалось, на взятке в ₴130 тыс. задержали директора по инвестиционной политике «Николаевоблэнерго».