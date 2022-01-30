К списку президентских питомцев действующего американского президента Джозефа Байдена прибавился полосатый кот Уиллоу. Отныне он поселился в Белом доме.

Об этом информирует MailTribune.

В Белом доме представили нового постоянного обитателя. Им стал зеленоглазый кот их Пенсильвании по кличке Уиллоу. Он является первым представителем кошачьих в этом месте при администрации Джо Байдена.

Двухлетний Уиллоу последовал за щенком немецкой овчарки, который отзывается на имя Коммандера. Еще у двух собак Джо Байдена сложилась разная судьба. Тренадцатилетний Чемп скончался в июне прошлого года, а трехлетнего Мейджора отправили в спокойное место из-за агрессивного поведения и перевозбуждения от новой обстановки.

История животных Белого дома насчитывает сотни лет истории. В разное время американские президенты и их семья содержали лошадей, пони, собак разных пород и кошек.

Ранее сообщалось, что овчарка Джо Байдена официально вступила в должность «первой собаки США». Статус получила на три дня раньше своего хозяина.