Огнеметчики ВСУ закончили курс тактподготовки с боевыми стрельбами в районе, где проводится Операция объединенных сил.

Об этом информирует «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Гентштаб.

Уровень подготовки огнеметчиков проверяли на полигоне в Луганской области.

— Даже опытные огнеметчики положительно отзываются о подобных курсах подготовки. Говорят, сейчас в украинском войске чуть ли не каждый солдат может овладеть огромным количеством отечественного и иностранного вооружения, пройдя соответствующую подготовку с инструкторами, — сказано в сообщении.

Напомним, боевики обстреляли украинский поселок из пехотного реактивного огнемета.