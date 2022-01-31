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Китай сообщил о новых случаях заболеваемости коронавирусом на Олимпийских играх в Пекине. Там заболело 37 человек среди спортсменов и персонала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.
Известно, что 27 новых случаев коронавируса были обнаружены у людей, после их прибытия в аэропорт пекина. Из них восемь случаев — у спортсменов или официальных лиц команд, которые должны были принять участие в Олимпиаде.
Власти Китая ввели строгие правила, которые отделяют спортсменов и персонал Олимпиады от остального мира. Участники могут свободно перемещаться между местом проживания и олимпийскими объектами на официальном транспорте, но им не разрешается свободно передвигаться в общественных местах. Также правила обязывают каждый раз при перелетах сдавать тесты на коронавирус.
Эти правила соблюдаются не только спортсменами, но и персоналом, представителями СМИ.
Ранее сообщалось, что тренер мужской сборной Украины по биатлону Игорь Ященко сдал положительный тест на коронавирус на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Китай сообщил о новых случаях заболеваемости коронавирусом на Олимпийских играх в Пекине. Там заболело 37 человек среди спортсменов и персонала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.
Известно, что 27 новых случаев коронавируса были обнаружены у людей, после их прибытия в аэропорт пекина. Из них восемь случаев — у спортсменов или официальных лиц команд, которые должны были принять участие в Олимпиаде.
Власти Китая ввели строгие правила, которые отделяют спортсменов и персонал Олимпиады от остального мира. Участники могут свободно перемещаться между местом проживания и олимпийскими объектами на официальном транспорте, но им не разрешается свободно передвигаться в общественных местах. Также правила обязывают каждый раз при перелетах сдавать тесты на коронавирус.
Эти правила соблюдаются не только спортсменами, но и персоналом, представителями СМИ.
Ранее сообщалось, что тренер мужской сборной Украины по биатлону Игорь Ященко сдал положительный тест на коронавирус на Олимпиаде-2022 в Пекине.