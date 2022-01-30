Тренер мужской сборной Украины по биатлону Игорь Ященко сдал положительный тест на коронавирус на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Об этом сообщает biathlon.com.ua.

Сейчас Игорь Ященко находится на самоизоляции. Спортсмены сборной Украины на данный момент сдали негативные тесты и продолжают готовиться к Олимпиаде без ограничений.

Отметим, что ранее по прилету в Китай положительный тест сдал главный тренер сборной Юрай Санитра. Зимние Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Украину в Пекине представят 45 спортсменов, которые выступят в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.

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