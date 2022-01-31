Сегодня, 31 января, «Николаевоблтеплоэнерго» приостановило работу котельной по переулку Транспортный, 6. В связи с этим в домах, которые обслуживает котельная, не будет тепла.

Об этом сообщается на странице ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Работа котельной приостановлена в связи с отключением электроснабжения АО «Николаевоблэнерго».

Без подачи теплоносителя к возобновлению электроснабжения и запуску котельные потребители по следующим адресам:

переулок Транспортный, 2, 4, 9, 11, 13;

улица Мореходная, 1, 3, 5, 5а, 7, 10 (ОШ №35);

улица Георгия Гонгаде, 7;

улица Бузника, 10, 12, 12а (дет. сад), 14 16, 18;

проспект Центральный, 5

Ранее сообщалось, что сотрудники областных управлений СБУ и полиции в понедельник, 24 января, задержали одного из директоров АО «Николаевоблэнерго» за получение взятки.