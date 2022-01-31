Сегодня, 31 января, «Николаевоблтеплоэнерго» приостановило работу котельной по переулку Транспортный, 6. В связи с этим в домах, которые обслуживает котельная, не будет тепла.
Об этом сообщается на странице ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».
Работа котельной приостановлена в связи с отключением электроснабжения АО «Николаевоблэнерго».
Без подачи теплоносителя к возобновлению электроснабжения и запуску котельные потребители по следующим адресам:
Ранее сообщалось, что сотрудники областных управлений СБУ и полиции в понедельник, 24 января, задержали одного из директоров АО «Николаевоблэнерго» за получение взятки.
Сегодня, 31 января, «Николаевоблтеплоэнерго» приостановило работу котельной по переулку Транспортный, 6. В связи с этим в домах, которые обслуживает котельная, не будет тепла.
Об этом сообщается на странице ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».
Работа котельной приостановлена в связи с отключением электроснабжения АО «Николаевоблэнерго».
Без подачи теплоносителя к возобновлению электроснабжения и запуску котельные потребители по следующим адресам:
Ранее сообщалось, что сотрудники областных управлений СБУ и полиции в понедельник, 24 января, задержали одного из директоров АО «Николаевоблэнерго» за получение взятки.