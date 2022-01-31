По состоянию на 31 января в Николаевской городской детской больнице №2 заняты 100% коек, развернутых для лечения детей с диагнозом COVID-19. Лечение сейчас проходят 60 детей: 35 — с подтвержденным COVID-19 и 25 — с подозрением.

Об этом свидетельствует статистика Николаевской ОГА.

В Николаевской областной детской больнице заняты 63,38% коек. Сейчас там лечится 61 ребенок с подтвержденным COVID-19 и 24 — с подозрением.

Отметим, еще неделю назад, 24 января, в Николаевской городской детской больнице №2 были заняты 97,3% коек. На тот момент было развернуто 37 мест, выделенных для лечения детей больных COVID-19.

Начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай ранее рассказала, что городская детская больница №2 может развернуть 210 «ковидных»-коек.