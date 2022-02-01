Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что в стране уже в феврале отменят все коронавирусные ограничения.

Об этом сообщает Yle.

При этом некоторые ограничения будут ослаблены завтра, согласно принятым на прошлой неделе решениям.

Отмечается, что послабления коснутся ресторанов и мероприятий, где риск распространения коронавируса считается низким. Региональным и местным властям были выданы инструкции отказаться с 1 февраля от закрытия помещений и мероприятий с низким уровнем риска, включая театры и спортивные залы.

С начала февраля ресторанам будет разрешено работать до 21.00 вместо нынешних 18.00. Алкоголь можно будет подавать до 20:00 (сейчас до 17:00).

Бары и питейные заведения будут по-прежнему закрываться в 18:00 и прекращать подачу алкоголя в 17:00.

Напомним, Офис премьер-министра Великобритании разрабатывает планы по отмене всех коронавирусных ограничений в Англии уже в марте.