В Украине 1 февраля начинается регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания 2022 года.

Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил в своем Telegram-канале.

Регистрация на основную сессию ВНО-2022 продлится до 9 марта. Сама сессия внешнего независимого оценивания будет проходить с 23 мая по 17 июня.

Министр отметил, что каждый зарегистрированный участник имеет право за счет средств государственного бюджета пройти тесты по 5 учебным предметам.

В общей сложности ВНО будет проходить по 13-ти учебным предметам.

Напомним, что Николаев оказался на последнем месте среди областных центров Украины по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года.

Начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко проанализировала результаты николаевских школьников на ВНО в этом году и пришла к выводу, что многие подростки показали посредственный результат на экзамене, потому что не видят смысла продолжать обучение в университетах.