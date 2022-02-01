В Вознесенске родители двухлетнего ребенка, который находился на лечении в «ковидной» больнице, пожаловались на состояние палаты.

Об этом сообщает издание «Вознесенський Вісник».

Главный врач Вознесенской многопрофильной больницы Владимир Красеха рассказал, что больных коронавирусом лечат на первом этаже бывшего роддома. Ранее его переселили как раз из-за состояния помещения. Владимир Красеха отмечает, что других вариантов, куда разместить больных нет и это вынужденные меры.

— Когда наступила пандемия — это как война. Мы вынуждены были разместить сюда больных, потому что инфекционное отделение рассчитано всего на 8 коек, а больных у нас находится под максимальную завязку 120. Это единственное свободное помещение с кислородом с оборудованием и теплое, где можно разместить такое количество больных, — рассказал главный врач.

На капитальный ремонт помещения необходимо больше 20 миллионов гривен. Стены нужно отбивать до камня и проводить гидроизоляцию.

Содержание материально-технической базы больниц находится не на государственном, а на местных бюджетах. Поэтому оплата энергоносителей, закупка оборудования, текущие и капитальные ремонты финансируются в первую очередь за счет собственника – громады.

В Вознесенске в прошлом году на ремонты больницы из местного бюджета не выделялись средства. Планировалось провести ремонт неврологического отделения и даже был объявлен тендер, но в последний момент из-за подорожания стоимости на энергоносители и отсутствия свободных средств тендер был отменен.

Как сообщает заместитель городского головы Наталья Шафорост, бюджет развития ограничен и в этом году, поэтому сейчас запланировано финансирование только энергоресурсов Вознесенской больницы в размере 13 миллионов гривен. Также было выделено финансирование приоритетных потребностей — установка кислородной станции в размере 1.5 млн грн.

Ранее сообщалось, что в николаевской городской больнице № 3 капитально ремонтируют приемное отделение. Его оснащение и дизайн будет соответствовать единому брендбуку Министерства здравоохранения.