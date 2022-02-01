По состоянию на вторник, 1 февраля, в Николаевской области выявлены 802 новых подтвержденных случая коронавируса.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 72731 (+431);

Первомайск – 7551 (+133);

Южноукраинск – 3947 (+18);

Вознесенск – 2753 (+1);

Очаков – 2158 (+52).

На других территориях области за прошедшие сутки зарегистрировано 167 случаев коронавируса. Выздоровело больных в сутки – 212, а умерло в сутки – 5.

Напомним, что по состоянию на понедельник, 31 января, в Николаевской области было выявлено 537 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Кроме того, в Украине зафиксировали больше 30 тысяч новых COVID-случаев за сутки