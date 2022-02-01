В Украине за минувшие сутки, 31 января, заразились коронавирусом 30 тысяч 768 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 2069 человек, летальных исходов — 192, выздоровели — 8 835. Протестировали методом ПЦР 67 886 человек, методом ИФА — 6074, экспресс-тестами — 56 700.

Больше всего новых заражений во Львовской (3411), Харьковской (1977) областях, а также в Киеве (2363).

За все время пандемии в Украине заболели 4 095 263 человека, выздоровели — 3 631 580, летальных случаев — 100 395.

Напомним, по состоянию на понедельник, 31 января, в Николаевской области выявили 537 новых подтвержденных случаев коронавируса.