По состоянию на понедельник, 31 января, в Николаевской области выявлено 537 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 122 360 (+537) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 72300 (+335);

Первомайск – 7418 (+74);

Южноукраинск – 3929 (+21);

Вознесенск – 2752 (+15);

Очаков – 2106 (+1).

На других территориях области за минувшие сутки зарегистрирован 91 случай коронавируса.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 128, всего – 114041. Умерло от последствий COVID-19 – 3395, в сутки – 3.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 30 января, заразились коронавирусом 22 тысячи 26 человек.