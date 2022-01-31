По состоянию на понедельник, 31 января, в Николаевской области выявлено 537 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 122 360 (+537) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях области за минувшие сутки зарегистрирован 91 случай коронавируса.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 128, всего – 114041. Умерло от последствий COVID-19 – 3395, в сутки – 3.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 30 января, заразились коронавирусом 22 тысячи 26 человек.
По состоянию на понедельник, 31 января, в Николаевской области выявлено 537 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 122 360 (+537) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях области за минувшие сутки зарегистрирован 91 случай коронавируса.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 128, всего – 114041. Умерло от последствий COVID-19 – 3395, в сутки – 3.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 30 января, заразились коронавирусом 22 тысячи 26 человек.