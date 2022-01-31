В Украине за минувшие сутки, 30 января, заразились коронавирусом 22 тысячи 26 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 2322 человека, летальных исходов — 78, выздоровели — 4 346. Протестировали методом ПЦР — 36 354 человека, методом ИФА — 2756, экспресс-тестами — 24 962.

Больше всего новых заражений за сутки во Львовской (2934), Хмельницкой (2092) и Житомирской (1576) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 4 064 495 человек, выздоровели — 3 622 745, летальных случаев — 100 203.

Напомним, 29 января коронавирус в Украине диагностировали у 24 508 человек.