За вчерашнюю субботу, 29 января, коронавирус в Украине диагностировали у 24 508 человек.

Статистику ведет Минздрав.

Регионами-лидерами в области заболеваемости являются — Львовская (3043), Житомирская (2013), Хмельницая (1883) и Харьковая области (1722). В столице число заболевших также перевалило за тысячу (1058).

Сообщается, что на госпитализацию направили 3692 человека. Выздоровели — 3145 человек, летальных исходов на 55 меньше, чем вчера (94 против 149).

Помимо вышеперечисленного, за первый день выходных в стране сделали больше 112 тысяч тестов на ковид, большую часть из них — методом ПЦР (почти 67 тысяч).

За все время пандемии в Украине COVID-19 установили у 4 042 469 человек. Число скончавшихся уже перевалило отметку в 100 тысяч (100 125 человек). Выздоровели от последствий ковида — 3 618 402

Напомним, вчерашний день стал рекордным по суточной заболеваемости в Украине.