За минувшие сутки, 28 января 2022 года, выявлено свыше 37 тысяч новых случаев коронавируса в Украине.

Это является очередным максимумом суточной заболеваемости за все время эпидемии COVID в стране, сообщило в Facebook Министерство здравоохранения.

Сообщается, что за сутки зафиксировали 37351 новый подтвержденный случай COVID-19 (из них детей — 5341, медработников — 806). Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 3 340 человек;

летальных исходов - 149;

выздоровели - 7 163 человека.

Кроме того, еще 78564 человека получили прививки против COVID. Первую дозу получили 27 672, вторую — 23712, дополнительную — 736, бустерную — 26444 человека.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 15306059 человек, в общей сложности сделано 30245396 прививок.

Ранее в Минцифры рассказали, при каком условии фиктивный COVID-сертификат может появиться в «Дії».

Напомним, что киберполиция в Черкасской области разоблачила семейного врача, которая вместе со своей знакомой предлагала получить международный сертификат без прохождения вакцинации против COVID-19.