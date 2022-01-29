За минувшие сутки, 28 января 2022 года, выявлено свыше 37 тысяч новых случаев коронавируса в Украине.
Это является очередным максимумом суточной заболеваемости за все время эпидемии COVID в стране, сообщило в Facebook Министерство здравоохранения.
Сообщается, что за сутки зафиксировали 37351 новый подтвержденный случай COVID-19 (из них детей — 5341, медработников — 806). Также за минувшие сутки:
Кроме того, еще 78564 человека получили прививки против COVID. Первую дозу получили 27 672, вторую — 23712, дополнительную — 736, бустерную — 26444 человека.
С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 15306059 человек, в общей сложности сделано 30245396 прививок.
Ранее в Минцифры рассказали, при каком условии фиктивный COVID-сертификат может появиться в «Дії».
Напомним, что киберполиция в Черкасской области разоблачила семейного врача, которая вместе со своей знакомой предлагала получить международный сертификат без прохождения вакцинации против COVID-19.
За минувшие сутки, 28 января 2022 года, выявлено свыше 37 тысяч новых случаев коронавируса в Украине.
Это является очередным максимумом суточной заболеваемости за все время эпидемии COVID в стране, сообщило в Facebook Министерство здравоохранения.
Сообщается, что за сутки зафиксировали 37351 новый подтвержденный случай COVID-19 (из них детей — 5341, медработников — 806). Также за минувшие сутки:
Кроме того, еще 78564 человека получили прививки против COVID. Первую дозу получили 27 672, вторую — 23712, дополнительную — 736, бустерную — 26444 человека.
С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 15306059 человек, в общей сложности сделано 30245396 прививок.
Ранее в Минцифры рассказали, при каком условии фиктивный COVID-сертификат может появиться в «Дії».
Напомним, что киберполиция в Черкасской области разоблачила семейного врача, которая вместе со своей знакомой предлагала получить международный сертификат без прохождения вакцинации против COVID-19.