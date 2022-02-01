Компания SpaceX запустила с четвертой попытки ракету-носитель Falcon 9 с итальянским радиолокационным спутником COSMO-Skymed, который будет следить за ситуацией в регионе Средиземного моря.

Об этом пишет TheБабель.

Ракета стартовала с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди в штате Флорида в 01:11 по Киеву. Через час после старта спутник вышел на околоземную орбиту, а первая ступень ракеты успешно приземлилась.

Изначально запуск был запланирован на 27 января, однако он трижды переносился из-за неблагоприятных погодных условий, а 31 января из-за круизного лайнера, который зашел в зону запуска.

Напомним, ранее американская компания SpaceX вывела на орбиту 49 спутников Starlink для развертывания системы широкополосного интернета.