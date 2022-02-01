По итогам 2021 года в Николаевской области обязательную прививку от полиомиелита сделали 91,3% детей до года.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Полный курс прививок от заболевания, которых должно быть 6 на момент 14-летия ребенка, получили 86,6% детей. Аналогичные показатели по Украине составляют 80,1% и 76,1% соответственно. Указано, что для достижения коллективного иммунитета необходимо достичь показателя в 95% вакцинированных.

— В ответ на вспышку полиомиелита в Украине организована кампания по прививке детей, пропустивших (или не сделавших вообще) вакцинацию, предусмотренную Национальным календарем профилактических прививок, — добавили в пресс-службе МОЗ.

Напомним, согласно исследованию, 86% уже привитых украинцев согласны вакцинироваться против COVID-19 ежегодно.