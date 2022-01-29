Большинство вакцинированных против коронавируса украинцев согласны делать прививку каждый год, если такая необходимость возникнет.

Это выяснили для Delo.ua аналитики онлайн-платформы реал-тайм исследований LibertyReport.AI в результате опроса 411 совершеннолетних граждан в декабре 2021 года.





Чуть больше половины (55%) опрошенных респондентов заявили, что уже вакцинировались против Covid-19. Среди них только 14% не хотят повторять прививку через год, а 86% оказались не против ежегодной ревакцинации.



Однако мнения этой части респондентов разделились: половина опрошенных (52%) согласны регулярно прививаться, только если вакцина будет бесплатной, а 34% пойдут вакцинироваться, даже если это будет стоить денег.

Интересно, что среди готовых раскошелиться за прививку, чуть больше женщин, чем мужчин — 39% против 31%. В то время как среди противников ревакцинации больше мужчин (16% против 10%).



Самой оптимальной ценой за ежегодную вакцинацию украинцы назвали сумму до 200 гривен — именно столько готовы выложить 47% из тех, кто согласен на «платные» прививки. 33% могут заплатить и около 200-500 гривен, а 8% респондентов — даже больше тысячи. Еще 7% приемлемым считают диапазон от 800 до 1000 гривен, а 5% — от 500 до 800 гривен.



При ревакцинации большая часть (79%) опрошенных выберут ту же вакцину, которую им кололи первый раз, но 11% все же хотели бы перейти на препарат производства Pfizer. Вакцины Moderna и AstraZeneca предпочтут 4% и 3% соответственно. Еще 3% выберут другие препараты.



Аналитики также исследовали общее отношение украинцев к вакцинации. Выяснилось, что народ отличается некоторым постоянством в своих убеждениях: год назад 31% опрошенных заявляли, что ни за что не сделают прививку от ковида, и примерно столько же (28%) сообщили об этом сейчас.



Также за год ровно в два раза выросло количество тех, кто против обязательной вакцинации - с 26% до 50%. А вот сторонников стало меньше примерно на четверть — цифра упала с 46% до 34%. Также поубавилось с 28% до 16% нейтрально относившихся к «обязаловке».



Видимо, не очень верят люди и в безопасность вакцин для детей — если в 2020 году согласных привить от коронавируса своего ребенка было 48%, то сейчас таких только 27%.

Напомним, известные люди Николаевской области рассказали, почему они вакцинировались от COVID-19.