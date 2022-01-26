Известные люди Николаевской области рассказали, почему они вакцинировались от COVID-19.

Соответствующее видео опубликовано на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Первым в видеоролике выступил генеральный директор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский. Он рассказал, что на сегодняшний день в компании вакцинировано 90% сотрудников.

— Мировая пандемия коронавирусной болезни – это вызов для всего мира, в том числе, для Украины. С начала пандемии наша компания поддерживает медиков и пациентов Николаевщины. В нашей компании 7 тысяч работников и мы сделали все, чтобы 90% вакцинировались. Вакцинация нужна, – сказал Алексей Вадатурский.

Далее о необходимости вакцинироваться рассказал депутат Николаевского городского совета, николаевский комик Юрий Степанец. Он призвал жителей области сделать прививку от коронавируса, чтобы не дать шансов инфекции навредить собственному здоровью.

— Каждый человек уникален. У всех своя жизнь, свои ежедневные задания и планы. Неважно, с маленького села вы или с большого города, чем вы занимаетесь и где работаете. Вы – важны. Не стоит давать COVID-19 шансов навредить вашему здоровью. Я вакцинировался от коронавирусной болезни, поскольку у меня ещё много планов и мне нужно здоровье для их реализации. Вакцинирован – значит защищен, – сказал Юрий Степанец.

После этого соучредитель фитнес-клуба GYMStyle Максим Бревда призвал николаевцев активнее вакцинироваться для того, чтобы скорее вернуться к привычной жизни.

— Пандемия COVID-19 навредила не только бизнесу, но и нашим клиентам. Ми не могли работать, а люди не могли пользоваться нашими услугами. Вакцинация от COVID-19 – это не только о защите своего здоровья, это о возможности вернуться к привычной жизни. Именно поэтому мы с коллективом вакцинировались, – сказал Максим Бревда.

Отмечается, что на территории Николаевской области работает 22 мобильные бригады, 112 стационарных пунктов прививки и 19 центров массовой вакцинации от коронавируса. Просмотреть адреса доступных центров и пунктов прививки по всей области можно по ссылке.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 24 321 человека, зафиксирован 141 летальный случай, 5514 пациентов выздоровели.