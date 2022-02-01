С начала кампании добровольного декларирования активов физлиц украинцы уже задекларировали активы стоимостью 1,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

При этом сумма задекларированного к уплате сбора составила 79,1 миллиона гривен.

В Налоговой напомнили, что 1 марта 2022 года завершается период одноразового (специального) декларирования иностранных активов по льготной ставке 7%. В дальнейшем до завершения кампании иностранные активы можно задекларировать по ставке 9%.

«Одноразовое добровольное декларирование доходов является правом, а не обязанностью гражданина. Исключительно по собственному желанию лицо может задекларировать свои активы, ранее не облагаемые налогом», — добавили в ведомстве.

Декларация подается в ГНС непосредственно плательщиками через электронный кабинет.

До представления единовременной декларации плательщик должен разместить средства в национальной или иностранной валюте на специальном счете, который может быть открыт в банках Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон о сбалансированности бюджетных поступлений, это так называемый «ресурсный» законопроект.