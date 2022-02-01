Производный от штамма коронавируса SARS-CoV-2 «Омикрон» субвариант BA.2 оказался на 33% заразнее начальной версии BA.1.

Это следует из исследования датских ученых, проанализировавших коронавирусную инфекцию в более чем 8 500 домохозяйствах Дании в декабре и январе, пишет Reuters.

Исследование, еще не прошедшее экспертное рецензирование, было проведено исследователями из Statens Serum Institut (SSI), Копенгагенского университета, Статистического управления Дании и Технического университета Дании.

— Если вы испытали влияние оmicron BA.2 в вашем домохозяйстве, то имеете 39%-ю вероятность заражения в течение семи дней. Если вы испытали влияние BA.1, вероятность составляет 29%, —пояснил ведущий автор исследования Фредерик Плеснер.

Это означает, что BA.2 примерно на 33% более заразен, чем BA.1, добавил он.

Случаи «Омикрона» BA.2 также зарегистрированы в Соединенных Штатах, Великобритании, Швеции и Норвегии, но значительно меньше, чем в Дании, где на этот субвариант приходится примерно 82% случаев.

Исследование также показало, что BA.2 чаще поражает привитых и ревакцинированных людей. Вакцинация остается эффективной, поскольку полностью привитые люди значительно реже заражаются и передают любые субварианты другим по сравнению с невакцинированными.

Предварительный анализ SSI показал, что разницы в риске госпитализации при BA.2 по сравнению с вариантом BA.1 нет.

Оригинальный штамм омикрон был впервые обнаружен в Южной Африке в ноябре 2021 года и с тех пор стал доминировать по всему миру, вытеснив дельта-вариант. Субвариант «Омикрона» BA.2 был обнаружен в конце 2021 года.

Ранее сообщалось, что штамм коронавируса «Омикрон» обнаружен в 20 областях Украины, за последние три недели суточное количество случаев инфицирования выросло в семь раз, госпитализаций — вдвое.